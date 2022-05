I candidati accendono la campagna elettorale per il Comune di Luni

Luni (La Spezia) 23 maggio 2022 - Si scalda la campagna elettorale in vista delle amministrative nel Comune di Luni in programma domenica 12 giugno. L’altro pomeriggio il candidato di centrodestra Davide Paolo Poli ha presentato tutti i componenti della sua lista “Insieme per Luni” e ha anche fissato le date dei prossimi incontri nelle varie frazioni. Anche il centrosinistra che sostiene il sindaco uscente Alessandro Silvestri risponde con una serie di iniziative di presentazione del programma e dei candidati al consiglio comunale. Si parte giovedì pomeriggio parlando di turismo e di eccellenze enogastronomiche del territorio di Luni nell’incontro programmato alle 18 al Birrificio Lupus in Luna. Oltre al candidato Alessandro Silvestri saranno presenti Slvia tavarini e Massimo Mrcesini del gruppo Sinitra Lunense che fa parte della lista “Uniti con Silvestri sindaco”. La lista “Insieme per Luni” sarà presente martedì pomeriggio dalle 17.30 con il gazebo nella frazione dell’Annunziata.