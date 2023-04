Hospice, prospettive di ricollocazione per i dipendenti della coop

Si è svolto giovedì pomeriggio in prefettura un incontro tra l’Asl e i sindacati sulla situazione del servizio hospice e cure palliative di Sarzana, struttura attualmente gestita dalla cooperativa Elleuno (anch’essa presente) attraverso un contratto di estensione dell’attività di assistenza domiciliare. "L’incontro – spiegano i sindacati – si è reso necessario dopo l’assemblea del personale in cui era stato dichiarato lo stato di agitazione e chiesto l’aiuto della prefettura poiché la futura e prevista internalizzazione dei servizi da parte di Asl rischia di conclamare l’esubero delle 23 unità di personale tra operatori socio sanitari, infermieri e fisioterapisti".

Alessandra Massei di Asl ha fornito "ampie garanzie di ricollocazione del personale non operante probabilmente già dal 1° luglio, data in cui l’Asl conta di far subentrare proprio personale – spiegano Roberto Palomba di Fp Cgil, Mirko Talamone di Fisascat Cisle Massimo Bagaglia di Uil Fp –. Abbiamo rilanciato l’idea di un tavolo comune per gestire gli esuberi, chiedendo che nelle scelte vengano coinvolti i sindacati e le cooperative accreditate per il servizio di assistenza domiciliare che potrebbero assorbire le unità in uscita dall’hospice di Sarzana. Riteniamo doveroso dare risposte certe a questi lavoratori che hanno sempre garantito prestazioni di qualità e profili altamente professionalizzanti in una struttura particolarmente importante e delicata per i pazienti e la famiglie che ne usufruiscono".I sindacati restano in attesa di essere convocati dall’Asl tavolo tecnico nel mese di maggio, impegno assunto davanti al prefetto.

Un reparto fondamentale, quello diretto dal dottor Mario Bregnocchi, che trova spazio al quarto piano del nosocomio sarzanese San Bartolomeo e che può contare su un totale di 10 posti e il cui funzionamento è assicurato da 4 medici dell’Asl e dai lavoratori di Elleuno. Ogni anno assiste circa 150 pazienti nella struttura.