Hockey Sarzana sfida il Bassano per rimanere nella corsa scudetto

Sarzana (La Spezia) 11 Marzo 2022 - La febbre del sabato sera resta altissima in città. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation non finisce di stupire e mette nel mirino nuovi traguardi a partire della sfida di campionato contro il Bassano. Un sabato di grande adrenalina per la formazione rossonera che non ha ancora smaltito quella accumulata mercoledì in Coppa Italia, andando a prendersi il passaggio del turno sulla pista di Trissino, quella più difficile e inespugnabile del campionato di serie A1. E adesso per i sarzanesi la semifinale per conquistare la Coppa sarà contro Lodi. Ma il successo centrato in Veneto è già in archivio: il prossimo obiettivo è il Bassano e i punti sono fondamentali per rimanere agganciati al treno delle otto squadre che si contenderanno il titolo. Alle 20.45 grande gara al Vecchio Mercato ma nella serata del campionato spicca anche la sfida tra Forte dei Marmi e la capolista Trissino che dovrà dimostrare di aver assorbito bene l’eliminazione dall Coppa Italia. In pista anche Sandrigo-Matera; Montebello-Grosseto; Valdagno-Monza mentre Correggio-Lodi si disputerà domenica pomeriggio.