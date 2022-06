Hockey Sarzana campione d'Italia della categoria under 19

Sarzana (La Spezia) 12 giugno 2022 - L’Hockey Sarzana ha vinto il campionato italiano giovanile riservato alla categoria under 19. Nelle finali disputate al centro sportivo di Scandiano la formazione rossonera allenata da Mirko Bertolucci ha conquistato il trofeo battendo nella finalissima l’Hockey Breganze. Nella fase a gironi i rossoneri si erano imposti per 6 a 5 contro il Trissino poi avevano battuto l’ AFP Giovinazzo per 11 a 6 e perso con il Breganze. Ma in semifinali i ragazzi di Sarzana si sono riscattati a spese del Valdagno battuto 4 a 0 quindi in finalela vittoria per 9 a 7 contro il Breganze. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è presentata alla fase finale di Scandiano schierando: Mechini, Cardella, Pesavento, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Angeletti, Lavagetti, Baldocchi, Dal Torrione. Un’altra grande soddisfazione per la socetà presieduta da Maurizio Corona che in questa stagione ha vinto anche la Coppa Italia riservata alle formazione di serie A1. Per il tecnico Mirko Bertolucci al primo anno in rossonero quindi sono arrivati due titoli.