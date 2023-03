Hockey, appuntamento con la storia Il Sarzana ha tenuto testa al Porto Grande festa per la Champion’s

I dieci minuti di celebrità l’Hockey Sarzana Gamma Innovation se li è proprio guadagnati. E’ andata come poteva ma in fondo nessuno si aspettava il miracolo del Vecchio Mercato contro la leggendaria formazione del Porto che ha arricchito di blasone la pagina di storia del club rossonero e della città. Un evento sentito che ha richiamato tanti sarzanesi al palazzetto di piazza Terzi in quello che ormai è il ’catino’ più famoso d’Europa. Una serata di grande sportività anche se nell’hockey i complimenti si fanno all’inizio e alla fine della partita. Tutto esaurito, almeno 500 gli spettatori, e quindi quale migliore occasione anche per una capatina dei candidati sindaci e aspiranti consiglieri alle prossime elezioni cittadine? La partenza è di quelle che possono accadere solo nella fantasia: dopo 2’ il Porto ha sbloccato la sfida con un tiro dalla distanza che sembrava essere l’inizio della goleada. E invece in quello che è l’imprevedibile dello sport il capitano Borsi ha pareggiato al 5’20’’ e addirittura raddoppiato. Nei dieci minuti di popolarità l’Hockey Sarzana si è trovato in vantaggio sul Porto che nella sfida di andata si era imposto 5-0 senza però segnare nel 1° tempo. I portoghesi si sono ridestati dallo stupore e hanno macinare anche se ci sono voluti due tiri diretti per pareggiare e ribaltare la situazione chiudendo la prima frazione sul 2-4. Nella ripresa il Porto ha preso il largo ma Ortiz ha messo la firma sul terzo gol sbagliando poi il rigore che avrebbe potuto accorciare ulteriormente il divario. Dopo due traverse sarzanesi in rapida successione è arrivato il settimo gol prima degli applausi e delle foto ricordo dei disponibilissimi giocatori portoghesi con i tifosi sarzanesi.

Sarzana Gamma 3

Porto 7

Hockey Sarzana: Corona, Festa, Garcia Bielsa, Borsi, De Rinaldis F., Perroni, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, Rispogliati, Bianchi. All. De Rinaldis P.

Porto: Malian, Telmo Pinto, Ochoa, Rafa Costa, Di Benedetto, Xavier Mayordomo, Roc, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves, Tiago Rodrigues. All. Ricardo Lozana.

Arbitri: Raul Burgos e Josep Ribò (Spagna).

Marcatori: 1° tempo 2’28’’ Xavier Mayordomo, 5’20’’ Borsi, 7’10’’ Borsi (rigore), 10’35’’ Gonzalo Alves, 12’09’’ Gonzalo Alves, 18’51’’ Roc. 2° t: 13’’ Xavier Mayordomo, 11’28’’ Rafa Costa, 9’55’’ Ortiz, 24’05’’ Ochoa.

