Hashish e marijuana. Arrestato un giovane

Un giovane di 28 anni, sarzanese, è stato arrestato dai carabinieri perchè trovato in possesso di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato il giovane e dalla prima perquisizione personale si è poi passati a quella domiciliare che ha portato alla scoperta di alcuni panetti di hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi oltre a marijuana per circa 250 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un centinaio di euro in banconote di diverso taglio. Il giovane è stato arrestato e dopo la notte trascorsa ai domiciliari è già comparso ieri mattina davanti al giudice in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. L’arresto operato dai carabinieri è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nella Provincia e nella propria abitazione in orari serali e notturni.