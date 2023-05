Guccinelli alla Trinità e in piazza Luni

Un doppio appuntamento domenicale per Renzo Guccinelli (nella foto). Domani infatti il candidato sindaco di centrosinistra sarà impegnato in due incontri organizzati insieme al Partito Democratico, Italia Viva Azione e alle liste civiche che sostengono la coalizione. Si parte dunque all’ora di pranzo, intorno alle 12.30, con l’aperitivo organizzato nell’area verde di Piazza Caduti di via Fani nel quartiere della Trinità. Nel pomeriggio invece dalle 19 alle 20.30 si accende la festa in piazza Luni davanti al point elettorale e ormai diventata la piazza degli incontri politici. Una sorta di chiusura della lunga campagna elettorale a una settimana dal voto anche se non è escluso che proprio in extremis, prima del silenzio precedente il voto, possa essere organizzato un ulteriore incontro a sostegno della corsa del candidato sindaco. Guccinelli insieme a tutti gli aspiranti consiglieri comunali del centrosinistra saluterà dunque i simpatizzanti e sarà allstito anche uno spettacolo musicale a cura Magicaboola, una street band di strumenti a fiato e ritmici, e rinfresco a base di prodotti liguri per tutti i presenti. "Ci vediamo domani – ha scritto Renzo Guccinelli nell’invito ai suoi simpatizzanti – per una grande festa, per darci la carica giusta in vista del voto di domenica 14 e lunedì 15. Fare politica e amministrare significa, anzitutto, riallacciare i legami della socialità. Significa irrobustire i rapporti tra le persone, dando nuova vita agli spazi di tutti. Con un po’ meno selfie ma con molta più condivisione".