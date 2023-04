Guccineli sfida Ponzanelli a un dibattito

"Vorrei fare un confronto pubblico con Cristina Ponzanelli. Gliel’ho proposto nelle settimane scorse chiedendole di confrontarsi sul tema della sanità ma forse ho sbagliato tema, troppo arduo per lei come terreno di confronto. Allora le chiedo di scegliere il tema che vuole, quando e dove desidera affrontarlo pubblicamente. Io sono pronto". E’ la sfida lanciata dal candidato del centrosinistra Renzo Guccinelli alla sindaca uscente. Parole che Guccinelli ha pronunciato domenica in piazza Luni, in occasione della manifestazione di campagna elettorale. Della coalizione di cui fanno parte sei liste: Guccinelli Sindaco, Lavoro per Sarzana con Guccinelli Sindaco, Sinistra e Ambiente con Guccinelli Sindaco, Pd, Terzo Polo e nsieme per Guccinelli Sindaco.

Guccinelli si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe: "La mia candidatura non è immorale, come sostenuto da qualche avversario politico con scarsa memoria: quando ero sindaco io, Sarzana ce la invidiavano tutti, basta chiedere ai sarzanesi". E ha proseguito: " Basta dare la colpa a quelli che c’erano prima, sono anni che la destra governa e sono riusciti a creare una sanità con tre ‘non ospedali’, quello nuovo di Spezia che non c’è, quello vecchio di Spezia che cade a pezzi e quello di Sarzana sempre più impoverito di reparti e personale. Il primo atto che farò da sindaco è chiedere la convocazione della Conferenza dei servizi sulla sanità e pretendere la modifica del Piano sanitario regionale che assegna a Sarzana ruoli marginali e incerti".