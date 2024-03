Gruppo di lettura sull’Isola di Arturo

Appuntamento dedicato a “L’isola di Arturo ” di Elsa Morante mercoledì 13 marzo alle ore 15 alla biblioteca “Martinetti” di Sarzanaì. Si tratta del primo degli incontri che si terranno una volta al mese con il gruppo di lettura. “Lasciateci leggere… e danzare. Due divertimenti che non potranno mai fare del male al mondo”, da una famosa frase di Voltaire, è il titolo dell’iniziativa aperta a tutti nei locali della biblioteca civica. Leggere un bel libro e confrontarsi con persone curiose, scambiandosi punti di vista con domande e riflessioni, è estremamente arricchente e divertente. La sfida del gruppo è imparare a leggere con più consapevolezza, per cogliere le sfumature che si celano fra le righe dei libri. Per partecipare è necessario prenotarsi allo 0187 614284 anche perché si prevede un numero massimo di dieci persone per poter interagire tra i presenti.