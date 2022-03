Grande serata per l'Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 8 Marzo 2022 - E’ una sfida durissima ma il precedente di un paio di settimane fa tiene alto l’umore dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation e fa e non altro sperare. Di certo servirà un super mercoledì per i rossoneri per superare il quarto di finale di Coppa Italia di hockey su pista nella partita che si gioca in casa del Trissino. La capolista solitaria del campionato di serie A1 in questa stagione ha perso in una sola occasione proprio contro i sarzanesi. Ci vorrà una vera e propria impresa per i ragazzi diretti dal tecnico Mirko Bertolucci contro la corazzata guidata da Alessandro Bertolucci, fratello del collega e fino allo scorso anno proprio allenatore della squadra sarzanese. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation è reduce dalla sconfitta in campionato contro gli Amatori Waken Lodi, compagine seconda in classifica. Si gioca mercoledì alle 20.45 al “PalaDante” di Trissino arbitrano Franco Ferrari di Viareggio e Joseph Silecchia di Giovinazzo.