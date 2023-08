Grande attenzione anche ai bambini Un programma con 12 appuntamenti

Come ogni anno il Festival della mente, riserva grande attenzione anche al mondo dell’infanzia e della adolescenza. Sono 12 gli appuntamenti (26 con le repliche) che Francesca Gianfranchi ha pensato per fare arrivare "La meraviglia" anche nella fascia da 0 ai 17 anni. Tra questi "Piccolo verde a spasso", pensato per la fascia 6-10 anni, che si terrà venerdì alle 17.30 alla Fortezza Firmafede. La scrittrice Chiara Carminati e il fotografo Massimiliano Tappari accompagneranno i partecipanti in un safari fotografico in giro per le strade della città, per scoprire le minuscole sorprese che fanno capolino dai nostri marciapiedi: piccoli giardini nascosti tra i sassi, parchi grandi un palmo di mano, fioriture alte come un pollice. Sabato, alle 9.30, con replica fissata alle 11.30 al fossato della Fortezza Firmafede, avrà invece luogo Una statua per amica (5-8 anni). Maja Celija, illustratrice di fama internazionale, terrà un laboratorio volto a far comprendere ai più piccoli come i colori nel giardino si comportino come le stagioni, chiudendosi e riaprendosi seguendo i ritmi scanditi dal tempo. Protagonista sarà una statua che prenderà vita fra le mani dei partecipanti utilizzando materiali di recupero e tanta creatività. Sabato alle 17 (in replica domenica alle 10.15) all’ex tribunale, la scrittrice Cristina Bellemo, proporrà l’incontro sonoro Come fa il mondo? Le cose hanno voci, le voci hanno case (0-5 anni). Un laboratorio speciale dedicato ai piccolissimi che in compagnia di un genitore, di un nonno o di una zia potranno sperimentare la magia del suono, della musica e delle voci che abitano il mondo. A chiudere la rassegna domenica alle 19 (in replica alle 20.15 e alle 21.30) sarà invece Arcipelago (7-12 anni),installazione teatrale della compagnia Teatro Telaio di Brescia in cui prato della Fortezza Firmafede si trasformerà in una sorta di mare con tante piccole isole luminose pronte ad accogliere i giovani esploratori. "I bambini imparano in fretta perché non danno il mondo per scontato – ha commentato Francesca Gianfranchi – curatrice della sezione del Festival della mente pensata per i più giovani - in questi tempi distratti è più che mai importante aiutarli a mantenere questo spirito e a coltivare il loro sguardo bambino con curiosità e consapevolezza, per riconoscere la meraviglia che c’è fuori e dentro di noi". I biglietti sono disponibili online su www.festivaldellamente.it e a Sarzana alla biglietteria del teatro Impavidi.

Elena Sacchelli