Gli studenti dell’agrario a lezione con i muscolai

Alla scoperta delle eccellenze del territorio. Il percorso didattico delle quinte classi dell’istituto superiore sarzanese a indirizzo agrario "Parentucelli Arzelà" ha fatto tappa alla cooperativa Miticoltori Spezzini in località Santa Teresa. Gli studenti già nei mesi scorsi sono andati alla scoperta delle aziende e realtà imprenditoriali della nostra zona per conoscere da vicino la tipologia del lavoro. Ieri mattina gli insegnanti Caleo, Baudoni e Curetti hanno accompagnato le sezioni F e G delle quinte classi nell’azienda spezzina che alleva muscoli e ostriche distribuendoli in tutta Italia. La delegazione scolastica è stata ricevuta dall’amministratore della cooperativa Federico Pinza e dal responsabile della qualità Samuele Simoni. I responsabili della cooperativa hanno descritto dettagliatamente tutta la filiera produttiva, dall’impianto in mare, fino al confezionamento e alla spedizione. I soci sono 86 e 14 i dipendenti mentre la produzione si attesta sulle 200 tonnellate all’anno. E alla fine del percorso illustrativo non poteva mancare un assaggio di muscoli alla marinara e focaccia calda preparato dai dipendenti della cooperativa.

Erano presenti all’iniziativa per la classe V^G: Niccolò Castagnini, Lapo Esposito, Norbert Trudinger, Rachel Pucciarelli, Anna Lea Nari, Thomas Pino, Luca Cargioli, Leonardo Cozzitorto, Carlotta Melis, Alessio Gianfranchi, Nicolas Cariola, Filippo Tognetto, Leonardo Croci, Kevin Lika, Davide Giannarelli, Federico Simonelli. Per la V^ F: Nisrine Maarouf, Gioele Corso, Alessandro Simonelli, Lorenzo Paita, Niccolò Corsanini, Vahn Brandani, Mattia Biasi, Carlo Peselli, Samuele Coppelli, Ginevra Agosto, Eleonora Mazzi, Matteo Bruzzi.

Nella foto: gli studenti del ‘Parentucelli-Arzelà’ di Sarzana impegnati nell’iniziativa