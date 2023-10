Gli ex padiglioni abbandonati. I ’vetroni’ diventano orto botanico in partnership coi Giardini Caneva

Recuperare il patrimonio in disuso e conferirgli nuova linfa vitale. Dopo l’opportunità sfumata nel 2022, adesso si apre una nuova strada per poter finalmente riutilizzare i ‘vetroni’ che da più di vent’anni coesistono insieme alla vegetazione nel fossato della Fortezza Firmafede. L’idea di poter riconvertire le quattro strutture ingombranti in vetro e alluminio per ospitare un orto botanico era già stata illustrata dalla prima amministrazione Ponzanelli, ma adesso la riuscita del progetto che prevede un partnerariato tra pubblico (Comune) e privato (associazione Giardini Caneva) è realmente concreta.

Questo perché nella graduatoria trasmessa da Regione Liguria al Ministero del Turismo per quanto riguarda la seconda parte del Funt – ovvero quella volta a sostenere gli enti pubblici per interventi infrastrutturali finalizzati a promuovere l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico con l’abbattimento di barriere architettoniche, nell’ottica della realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo sociale, oltre che economico e ambientale – è rientrata anche Sarzana, che potrebbe quindi contare su un cofinanziamento pari a 250 mila euro.

Si tratta di un progetto del costo complessivo di 500 mila euro che, nel caso in cui venisse approvato dal Ministero il finanziamento in favore di Sarzana, troverebbe la copertura totale grazie ai 125 mila euro messi a disposizione dall’associazione botanica Giardini Caneva e da un cofinanziamento comunale di 125 mila euro.

Ma facciamo un passo indietro. I quattro padiglioni posizionati nel fossato della Fortezza Firmafede furono acquistati dalla giunta Guccinelli, che necessitava di spazi espositivi, nel 2000 per un costo totale a carico della comunità sarzanese di 1 miliardo e 400 milioni di lire (oggi 743 mila euro). Le strutture avrebbero dovuto essere collocate solo temporaneamente nel fossato dal momento che l’autorizzazione rilasciata a suo tempo aveva una validità di anni tre, poi avrebbero dovuto trovare un’altra collocazione. Ma se da più da vent’anni, dopo un breve utilizzo, i padiglioni si trovano ancora lì il motivo è ben presto spiegato: spostarli ha un prezzo davvero elevato.

Adesso l’idea è quella di recuperare quanto si possa salvare da quelle strutture che versano in stato di abbandono e trasferire i ‘vetroni’ all’interno dei giardini Caneva di via Berghini per la realizzazione di un progetto di collaborazione fra pubblico e privato che consenta di trasformarli il padiglioni espositivi aperti aperti al pubblico per implementare l’utilizzo di quei giardini, che già conta diverse specie di piante, con particolare attenzione a percorsi di fruizione digitali appositamente pensati per le categorie sensibili. Creare quindi dei percorsi inclusivi a scopo didattico educativo, con particolare attenzione a tutte le categorie di persone fra cui i non vedenti, che grazie alla tecnologia potrebbero fruire di quei percorsi.