Gli Evasi a teatro nella Villa Romana

La compagnia degli Evasi porta in replica "Penelope, l’eredità delle donne", uno dei grandi successi del pluripremiato gruppo teatrale di Castelnuovo Magra. Domani sera, martedì, lo spettacolo sarà ambientato alla villa Romana nella frazione di Bocca di Magra con il patrocinio del Comune di Ameglia che lo ha inserito nel cartellone degli eventi estivi. Il testo è scritto da Marco Balma con la regia di Vanessa Leonini. Un racconto ricco di suggestioni, simbolico ed evocativo, dove il movimento dei corpi ed il flusso delle parole costruiscono una tela di emozioni anziché la trama del mito che tutti conoscono. La scena è aperta a un cast tutto al femminile composto da Mafalda Garozzo, Monica Moro, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Francesca Lopresti. Alle luci Luigi Gino Spisto e all’audio Andrea Carli. Inizio alle 21.30 con ingresso libero e senza prenotazione. Lo spettacolo della Compagnia degli Evasi, reduci dal grande successo nell’organizzazione della tradizionale rassegna "Teatrika" che si è tenuta nelle scorse settimane all’area verde del centro sociale di Molicciara a Castelnuovo Magra, verrà replicato anche sabato 12 agosto alla Villa Reale di Marlia per il Festival Le Rinascenze by night.