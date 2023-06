Gli auguri della Croce Verde a Franco e Maria Grazia Argenti

Il volontario della Croce Verde di Arcola Franco Argenti e la moglie Maria Grazia hanno felicemente festeggiato i cinquanta anni di vita insieme. Mezzo secolo di unione, in cui hanno condiviso molte passioni e anche la devozione verso gli altri, a partire da quanti si impegnano nel volontariato. Per questo Franco e Maria Grazia hanno voluto offrire, mercoledì scorso, un rinfresco ed un brindisi ai colleghi del soccorso nella sede di piazza Due Giugno. "A Franco e Maria Grazia tanti auguri per una lunga vita assieme" è stato l’augurio dei volontari che li hanno circondati di affetto e amicizia in questo importante anniversario, donando agli sposi anche un grande mazzo di fiori.