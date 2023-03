Gli appuntamenti elettorali Nelle frazioni e in centro città

Sabato di incontri elettorali per i candidati sindaci alle amministrative di Sarzana che si svolgeranno il 14 e 15 maggio con eventuale ballottaggio fissato il 28 maggio. Stamani alle 11 la sindaca Cristina Ponzanelli sarà al circolo Arci di Battifollo per un incontro con i residenti per spiegare i progetti previsti per la frazione. Sempre oggi si apre il gazebo del Partito Comunista Italiano con il candidato sindaco, Matteo Bellegoni dalle 15 alle 19.30 in via Mazzini, di fronte alla Cattedrale di Santa Maria. Sempre oggi l’Udc si riunirà per definire i propri candidati nella lita a sostegno della candidatura di Cristina Ponzanelli. Intanto il commissario provinciale Loriano Isolabella ha ufficializzato l’ingresso nel partito di Francesco Ponzanelli, ex consigliere comunale di Santo Stefano Magra e assessore provinciale, con l’incarico di seguire la politica nei Comuni della Val di Magra.