Gli appuntamenti con i candidati a sindaco a Sarzana

Il clima politico in vista delle amministrative in programma a metà maggio inizia a decollare e stamani, sabato, è previsto in città un doppio appuntamento. Alle 10.30 in piazza Matteotti verrà ufficializzata la coalizione a sostegno della candidata sindaca Federica Giorgi alla presenza della leader del Movimento Cinque Stelle e del capolista civico Valter Chiappini.

A poca distanza, in via Mazzini, alle 11.30 sarà invece presentato il simbolo della lista civica nata a sostegno della sindaca in carica Cristina Ponzanelli e collegata ai partiti di centro destra. Intanto la concomitanza tra l’impegno europeo in Champion’s League della società Hockey Sarzana contro il Porto in programma giovedì 9 marzo al palazzetto del "Vecchio Mercato" ha fatto spostare l’appuntamento elettorale del candidato sindaco Renzo Guccinelli già fissato nella stessa sera alla sala della Repubblica di Sarzana. Guccinelli ha dovuto dunque posticipare a venerdì 10 sempre alle ore 21 il quarto tavolo programmatico al quale sono stati invitati i sindaci Paola Sisti, Umberto Galazzo, Alessandro Silvestri, Monica Paganini e Daniele Montebello per affrontare il tema del distretto turistico della Val di Magra avviato nel 2018 indicando Sarzana come ente capofila ma mai decollato.