Gli anziani e “Il grande vuoto”. Il trauma della memoria perduta

Dopo la straordinaria performance di Tullio Solenghi in ‘Pignasecca e Pignaverde’, primo spettacolo della stagione di prosa del teatro Impavidi che ha registrato il sold out per tutte e tre le repliche in programma, tutto è pronto per il secondo grande appuntamento. Questa sera e domani, alle 20.30, la pluripremiata regista e drammaturga Fabiana Iacozzilli, avrà il merito di portare in scena a Sarzana un tema delicato come quello della vecchiaia con ‘Il grande vuoto’. Dopo il successo de La Classe, già ospitato nella scorsa stagione di Fuori Luogo alla Spezia, Iacozzilli porterà agli Impavidi uno spettacolo in cui l’autrice, con la sua scrittura ancorata al teatro di figura, la potenza visionaria delle sue macchine sceniche, torna a perlustrare le zone d’ombra della nostra esistenza, a raccontare le nostre aspirazioni, i nostri sogni e i loro fallimenti, la fragilità, la forza e tutta l’energia che ci rende umani.

Al centro dello spettacolo scritto a partire da interviste con i pazienti e il personale delle residenze sanitarie assistenziali che ha debuttato a Romaeuropa 2023 ci sono appunto il grande tema della vecchiaia, del vuoto e della memoria. Traendo ispirazione dal Re Lear shakespeariano la trama dello spettacolo scritto e diretto da Fabiana Iacozzilli si focalizza su una madre, ex attrice colpita da una malattia neurodegenerativa, che perde progressivamente la memoria, ricordando solo un monologo del dramma shakespeariano. Questo decadimento riflette la dissoluzione della famiglia e il riempirsi della casa di ricordi. La narrazione si fonde con video e riprese live, offrendo uno sguardo poetico e doloroso sulla trasformazione del dolore in bellezza.

A chiudere il mese di novembre al teatro degli Impavidi anche un noto nome della comicità italiana. Venerdì 22 e sabato 23 novembre arriverà infatti a Sarzana Caterina Guzzanti, che accompagnata da Francesco Vigorito porterà in scena ‘Secondo lei’: uno spettacolo che esplora, da una prospettiva femminile, le dinamiche invisibili all’interno della coppia e che non cela una critica alla società contemporanea. Ancora biglietti disponibili per assistere ai singoli spettacoli – che vanno da un massimo di 28 euro (prima classe) a un minimo di 14 euro (terza classe) disponibili alla biglietteria del teatro degli Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Disponibili anche riduzioni per studenti. Per qualsiasi informazione contattare il 3464026006 (anche su Whatsapp) o scrivere una mail a: tea troimpavidi@associazionescar ti.it.

Elena Sacchelli