Gli “Anni collaterali” di Marco Ursano

Un autore spezzino fra i più apprezzati ospite a Castelnuovo: pomeriggio dedicato a Marco Ursano al circolo Arci in piazza Querciola, dove alle 18.30 lo scrittore e giornalista presenterà "Anni collaterali" (2020, Mds Edizioni). Adialogare con lui, nell’appuntamento organizzato dal gruppo di lettura The New Castle Book Company, sarà Alice Cervia, esperta in comunicazione. Tanti i titoli firmati da Ursano, che lo scorso anno ha dato alle stampe la sua ultima fatica letteraria ispirata al periodo Covid, ’Homo Pandemicus’. Il volume al centro della presentazione passa dalla Pisa del movimento studentesco al Golfo dei Poeti, alle Cinque Terre e alle isole minacciate dal turismo di massa, con un excursus nel passato. Storia collettiva e personale per 40 anni di narrazione, che parlano di trasformazioni sociali e di un paese che cambia. C.T.