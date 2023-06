Giunta Vezzanese dà parere positivo, riqualificazione marciapiedi, tensostruttura e pedana a Sarciara, Piano di Vezzano II e Bottagna

Pochi giorni fa la giunta Vezzanese ha dato il parere positivo a opere da realizzarsi a Sarciara, Piano di Vezzano II e Bottagna. Si tratta del rifacimento di tratto di pavimentazione del marciapiede esistente a Sarciara sulla via Borrotzu di cui l’importo è di 14mila euro, 12.500 finanziati dallo Stato per "interventi di manutenzione straordinaria strademarciapiedi". L’obiettivo riqualificare un tratto di marciapiede gravemente dissestato per un tratto di circa 42 metri, dall’accesso del parcheggio pubblico a scendere verso la scuola e l’ esecuzione di altri piccoli ripristini nei restanti tratti pavimentati in pietra. Il secondo cantiere sarà quello per l’ installazione di nuova tensostruttura al centro sociale di Piano di Vezzano II per una spesa di 20mila euro. L’ultimo il ripristino della pavimentazione della pedana esterna presente nel parco comunale di Bottagna per un ammontare di 14mila euro . "Questi interventi – ha detot l’assessore ai Lavori Pubblici Sabrina Flotta – erano stati promessi ai cittadini delle tre frazioni non appena reperiti i fondi necessari e fanno parte della politica intrapresa dall’amministrazione di riqualificare via via il territorio per migliorare la sicurezza e fruibilità ai propri cittadini"

Cristina Guala