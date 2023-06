Giunta approva progetto di installazione nuova tensostruttura al Centro Sociale di Piano di Vezzano II

Il centro sociale di Piano di Vezzano II avrà una nuova copertura. Lo ha deciso la giunta che nei giorni scorsi ha approvato il progetto di installazione della nuova tensostruttura. L’area verde del quartiere Corea il 3 agosto 2020 fu colpita duramente dal maltempo: una raffica di vento aveva sradicato un cedro del libano, distruggendo una tensostruttura e la copertura del centro sociale. Per ripristinare le condizioni di sicurezza del centro sociale e dell’area verde, si rese necessario lo smontaggio della tensostruttura, non riutilizzabile in quanto gravemente danneggiata. Fu anche attivata procedura di risarcimento danni da parte dell’assicurazione, saldato in 18 mila euro. Ora l’amministrazione vuole installare una nuova tensostruttura tipo gazebo davanti al fabbricato che ospita il centro sociale per una spesa di 20mila euro.