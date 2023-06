Giro di vite su alcolici e musica "Equilibrio tra riposo e movida"

A braccetto con il caldo estivo, a Sarzana arriva anche l’ordinanza della sindaca Cristina Ponzanelli – in linea con le indicazioni del prefetto Maria Luisa Inversini – per cercare di contenere gli effetti indesiderati della movida. Con oltre 200 eventi quella iniziata da poco si preannuncia essere un’estate all’insegna della cultura dello svago e del divertimento, ma i compromessi da rispettare per il quieto vivere dei residenti del centro storico dovranno essere più d’uno.

Nel dettaglio a partire da questa sera e sino alla fine del mese di settembre è prevista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali del centro cittadino dalle 2 di notte e sino alle 6 di mattina. A vigere sarà anche il divieto per chiunque "di consumare, o detenere a fini di consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati e nelle aree adibite a plateatico autorizzato degli stessi".

Lo stop alla musica, per esercizi pubblici e commerciali è stato fissato categoricamente all’1 ed è stato sancito il divieto assoluto, in luogo pubblico o a uso pubblico, di vendere, cedere o somministrare alcolici ai minori di 18 anni. Vietato invece, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, vendere bevande alcoliche nella fascia oraria 21 – 6, a meno che questi non siano dotati di tavoli interni al locale per consentirne la consumazione.

"Sarà un’estate ancora più ricca ma dovrà essere vissuta nel rispetto delle regole, della città e di tutti i cittadini che vi risiedono e che la vivono - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli -. Fino a non molto tempo fa il problema era diventato la mancanza di attrattività e di persone, oggi può essere la città troppo viva e le troppe persone che la frequentano. Un cambio di prospettiva che ci impone di concordare una serie di misure che ci consentono di vivere in sicurezza l’ estate con particolare attenzione al fenomeno dell’abuso di alcool da parte dei giovanissimi che deve essere controllato".

A commentare l’ordinanza emanata dal sindaco anche Luca Ponzanelli e Stefano Torri, rispettivamente assessori al commercio e alla sicurezza, che hanno dichiarato: "Abbiamo trovato un punto di equilibrio tra il sacrosanto diritto al riposo e alla quiete e quello di esercizi commerciali, bar, ristoranti e locali di poter lavorare, nonché dei loro fruitori di poter vivere la città, con tutte le opportunità che offre la sera". Sarzana dice quindi sì alla movida, ma nel rispetto delle regole e della civile convivenza e in sicurezza.

Elena Sacchelli