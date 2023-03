Giovanni Toti lancia ’Avanti Sarzana’ Con lui l’ex capo della Capitaneria

Saranno sette le liste in campo a sostegno di Cristina Ponzanelli che punta al secondo mandato da sindaco in rappresentanza della coalizione di centrodestra: due le liste ’civiche’ direttamente collegate a lei (Cristina Ponzanelli sindaco e Sarzana civica) e poi quelle delle formazioni politiche, ossia Toti, Udc, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. E ieri sera, durante una cena elettorale alla focacceria Francesco, il presidente della Regione Giovanni Toti ha lanciato la sua nuova lista arancione “Avanti Sarzana!”. Prenotate circa 120 persone, presenti – secondo i promotori – in 200 tra simpatizzanti e politici “arancioni”, tra i quali l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, gli assessori e consiglieri sarzanesi uscenti Barbara Campi, Luca Ponzanelli, Maria Grazia Avidano e Luca Spilamberti, la consigliera regionale Daniela Menini, gli assessori spezzini Kristopher Casati e Manuela Gagliardi, il coordinatore provinciale Loris Figoli e quello sarzanese Giacomo Battistini. Tutti a esprimere pieno appoggio al Ponzanelli bis di fronte a esponenti del tessuto imprenditoriale, produttivo e commerciale di Sarzana e dell’intera Val di Magra. Presente anche Giuseppe Troina, comandante uscente della Capitaneria di Porto di Sarzana, e Giulia Chiappa, volto della pasticceria Giubea, che saranno probabilmente tra i candidati della lista totiana, della quale ieri sera è stato presentato il simbolo: profilo della Liguria, tono arancione (colore che dal 2015 indica i movimenti totiani), nomi di Ponzanelli e Toti e della lista “Avanti Sarzana” in blu. "Il lavoro portato avanti da Cristina insieme a noi è stato grande e sotto gli occhi di tutti – spiega Toti –. Ha fatto più lei durante il suo mandato che i suoi predecessori in decenni. Grazie a questo e alla sua sensibilità è un sindaco amato. Auguro a Sarzana e a lei di continuare così". Il point della lista arancione sarà in via Bertoloni.

Anna Pucci