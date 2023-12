La storia di emigrato di Giò Masini. Una vita nei club frequentati dai vip

Vezzano Ligure (La Spezia), 19 dicembre 2023 – Ronald Reagan e la moglie Nancy, e poi Chirac, cos’hanno in comune? Oltre a quanto ci racconta la storia, sono immortalati in foto con Giorgio Masini, vezzanese doc. Lo scatto, come altri conservati dal fotografo Paolo Borrini, testimonia incontri importanti. E cosa ci fa tra i potenti del mondo questo vezzanese che sorride con loro, come fossero amiconi? La storia di ’Giò’ Giorgio Masini parte da lontano, un po’ come quelli che salirono sul Titanic per la traversata della vita. Ma lui, determinato e scaltro, non salì su un transatlantico con la valigia di cartone, partendo da zero: esperto di vino, e dalla spiccata personalità manageriale puntò subito agli ambienti più ’in’.

Lasciata Vezzano superiore, negli anni Cinquanta diventò direttore di club americani, quei luoghi di vita mondana dove anche le personalità più in vista potevano passare una serata tra ballo e champagne, senza guardie del corpo, in un ambiente protetto con gli amici. Masini era passato anche attraverso Svezia e l’Olanda, come operatore nelle compagnie di viaggio. Negli anni Sessanta approda come sommelier in un ristorante francese a New York, dove si presenta come Beppe Masini ma questo nome non piaceva; propose Oscar ma neanche quello riscosse gradimento e diventò così Giorgio, Giò. Da allora lo chiamano così, tranne a Vezzano dove è rimasto Beppe.

"In America mi sono sempre trovato bene – racconta – con lavori che mi hanno fruttato finanziariamente e con molte soddisfazioni personali". Conosce Rock Hudson, Sylvester Stallone, la figlia di John Paul Getty, Salvador Dalì. I club – racconta – erano frequentati da tanti personaggi famosi: Edoardo d’Inghilterra con la sua Wallis Simpson, Onassis che festeggiava l’anniversario di matrimonio con Jacqueline Kennedy. Masini ha avuto una vita di successo ma conserva molti ricordi legati a Vezzano: "E’ da tanto che non torno – ci racconta durante la chiamata – conservo una lunga amicizia con il mio amico Beppe Ambrosi e poi ho mia sorella a Pisa. Ormai ho 90 anni, ora sono in Florida: al ‘The Villages’ siamo in 120 mila pensionati e ci dedichiamo al golf, al tennis, alla piscina, alle passeggiate. E’ come un villaggio vacanze costruito per noi".

Masini vive in una cittadina dedicata particolarmente agli over 55, le giornate trascorrono tranquille. A sentirlo parlare ha la grinta di una ragazzino, non basterebbe un libro per raccontare le sue avventure e le conoscenze coi personaggi che hanno fatto la storia dell’America.