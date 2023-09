Gianluca Tinfena e Carolina Meanti sposi nella chiesa di San Niccolò

Saranno marito e moglie domani. Il vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena, assessore al bilancio e giornalista sportivo, e la fidanzata Carolina Meanti, che lavora in uno studio di ingegneria mineraria a Carrara, coroneranno il loro amore nella storica chiesa di San Niccolò alle 15,30. A celebrare le nozze sarà monsignore Antonio Vigo e con lui sull’altare anche gli altri sacerdoti di Arcola, legati da amicizia con Tinfena da molti anni. Saranno in tanti a partecipare al giorno più bello dei due innamorati, che si sono conosciuti ad Aulla. Infatti testimone di Tinfena sarà il sindaco di Aulla, l’avvocato Roberto Valettini. Due giorni dopo la celebrazione del matrimonio i due sposini partiranno per una settimana in Terra santa e una alle Seychelles per poi tornare ad Arcola nella loro casa. Un augurio di una giornata felice e una vita piena di amore e di soddisfazioni da parte di tutta la nostra redazione.