Gestore del Tc Sarzana Si è spento Paolo Guelfi

L’immagine di Paolo Guelfi impegnato nelle sue battaglie sui campi da tennis o inseguendo un pallone ha accompagnato per anni i sarzanesi e i tanti appassionati delle discipline sportive. "Paolino" se ne è andato ieri a 62 anni per l’aggravamento di una malattia. Fino a quando ha potuto ha giocato e aperto ogni mattina il circolo Tc Sarzana di via Posta Vecchia del quale era gestore. Conosciutissima anche la sua famiglia che, oltre all’attività di copisteria e articoli per la scuola in piazza Martiri, ha gestito una tipografia. Da qualche tempo Paolo era l’anima del circolo tennis cittadino, l’organizzatore di tornei e iniziative ricreative, un punto di riferimento per tutti i giocatori che si sono sempre affidati alla sua esperienza. La sua ironia caratterizzava il circolo al pari dei mille racconti e aneddoti. Paolo Guelfi è stato un ottimo sportivo: da giovanissimo calciatore aveva debuttato anche nella prima squadra della Sarzanese e contemporaneamente giocava a tennis per il Tc Sarzana guidato dall’indimenticato maestro Giuliano Bancallari. Con quella squadra, della quale faceva parte anche il fratello Raul, conquistò il titolo regionale. Da qualche anno, dopo aver avviato un negozio di articoli sportivi, aveva preso la gestione del circolo di via Posta Vecchia che, in segno di lutto, ha interrotto l’attività per essere presente oggi all’ultimo commosso saluto alle 14.30 alla chiesa del Carmine. Paolo lascia il padre Piero, per anni nel direttivo dell’Anpi, la mamma Luisa il fratello Raul, la cognata Rita e il nipote Andrea. Alla famiglia Guelfi le condoglianze della redazione.

Massimo Merluzzi