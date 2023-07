Gestione del territorio Invasi sostenibili e laghi I consorzi fanno il punto

Anbi Liguria, rappresentata dal Consorzio Canale Lunense, ha partecipato all’assemblea nazionale dell’associazione dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue. L’assemblea ha sottolineato la fragilità idrogeologica dell’Italia e nella due giorni di confronto con il mondo della politica, dell’economia e della ricerca ha chiesto un’azione urgente per garantire la sicurezza del territorio e la gestione ottimale della risorsa idrica in vista dei cambiamenti climatici. "Tra le proposte emerse – afferma Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria e del Canale Lunense – c’è il Piano straordinario 2023-2030 per la realizzazione di invasi sostenibili e multifunzionali, il cosiddetto piano laghetti, che consentirebbe di accumulare acqua da utilizzare in caso di necessità. In Val di Magra, sono previsti due laghetti a Ponzano Magra (area ex Vaccari) e a Castelnuovo (area ex Filippi)". "Si è anche discusso – sottolinea Corrado Cozzani, direttore di Anbi Liguria e del Lunense – sul piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto. Nel comprensorio del Lunense, abbiamo già iniziato gli intervenuti con il potenziamento dell’idrovora di marinella". Consegnati riconoscimenti ai Consorzi che hanno partecipato alle operazione di emergenza per l’alluvione in Romagna, tra cui il Lunense.