Gestione Anfiteatro di Luni: Avviso Pubblico per Cooperativa

La gestione dell’anfiteatro romano di Luni da parte del Comune, in accordo con la Direzione Musei della Liguria, affidata alla cooperativa Artemisia ha registrato migliaia di accessi facendo conoscere il sito archeologico aprendolo con continuità oltre a organizzare eventi culturali, concerti e due serate di cinema. Il Comune deve rinnovare la convenzione e ha aperto un avviso pubblico per affidare la gestione della biglietteria, l’accoglienza turistica, l’organizzazione di visite guidate e laboratori didattici per i prossimi due anni con possibilità di rinnovo per altri due, per 60 mila euro per il biennio decorrente dal 1 dicembre. Domande entro le 16 dell’8 novembre via pec a segreteria@pec.comune.luni.sp.it. La responsabile del procedimento è la dottoressa Tamara Andreani.