GenerArci, una serata sui diritti lgbtqia+ con la rete antiomofobia

Un evento ideato per andare oltre gli stereotipi, conoscere, capire, abbracciare una causa, mettersi nei panni dell’’altro’. Si chiama GENERArci ed è un appuntamento, previsto fra il pomeriggio e la serata di oggi, che il circolo Arci Castelnuovo Magra dedica ai diritti della comunità Lgbtqia+. A partire dalle 18, le istanze arcobaleno saranno al centro di dibattiti e manifestazioni legate alle diverse arti. Si partirà con il dialogo con Raot, la Rete Anti Omofobia e Transfobia della Spezia, per mettere a fuoco le principali tematiche legate a questo mondo, per poi andare avanti con l’inaugurazione della mostra "Strong as Colours" della fotografa Irene Malfanti e la presentazione dell’opera "Somewhere over the rainbow" di Laura Sanna. Spazio, in chiusura, alla musica dal vivo: protagoniste le componenti del duo Femmes, ‘vintage acoustic vocal’. L’ingresso libero riservato ai possessori di tessera Arci; aperitivo a buffet al costo di 5 euro: il ricavato sarà destinato al supporto della rete Raot.

C.T.