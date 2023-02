Gazebo annullato per il maltempo a Bellegoni (Pci)

Il maltempo ha annullato l’uscita del candidato sindaco Matteo Bellegoni. Il segretario regionale del Partito Comunista, che correrà alle amministrative in programma a Sarzana alla metà di maggio ha dovuto annullare per la seconda domenica consecutiva il gazebo previsto in via Mazzini. Dopo il passaggio dei carri di Carnevale del precedente incontro è arrivato ieri un pomeriggio di pioggia e forte vento ad annullare l’apertura del gazebo. Nei prossimi giorni il Partito Comunista deciderà il cronoprogramma degli appuntamenti da tenere in città e nei quartieri per promuovere la lista che torna in corsa alle elezioni cittadine.