Futuro dell’ex cava Filippi Spazi per il commercio il verde pubblico e il lago

Il nuovo volto di Castelnuovo Magra sorgerà dal suo passato. Quel "villaggio" decadente e abbandonato che ancora spunta spettrale dai rovi sull’Aurelia è stato per anni un tesoro occupazionale per migliaia di lavoratori. Dopo una vertenza legale infinita è invece diventato un tesoretto per il Comune che lo ha ricevuto dal Tribunale dopo il fallimento dell’ultima proprietà dell’ex cava Filippi. Ma adesso l’ente deve pensare a cosa farne di quella distesa di 13 ettari ovvero 133 mila metri di terreno da bonificare, analizzare e rimodellare secondo la nuova filosofia. Un paio di idee il sindaco Daniele Montebello le ha già in mente e proprio per l’importanza del progetto le condivderà con la popolazione lunedì sera alla sala conferenze del centro sociale di Molicciara nella prima assemblea pubblica convocata alle 21.

Si tratta senza dubbio del piano di recupero urbanistico più importante della storia recente del Comune di Castelnuovo Magra che verrà "imbastito" a pochi mesi dalla scadenza del secondo mandato del primo cittadino Daniele Montebello.

Un progetto ambizioso che lega esigenze commerciali a spazi verdi, uffici e negozi in un connubio inevitabile per sostenere una spesa che si prospetta enorme. Anche se in realtà dei 13 ettari dell’area ben 8 sono adibiti esclusivamente ad area verde, compreso un lago che veniva utilizzato per la lavorazione del marmo, punto di forza della cava Filippi. Una falda naturale che è entrata per altro anche nel mirino del consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, che intende trasformarla in una preziosa risorsa idrica da utilizzare come invaso contro la siccità estiva.

"L’idea progettuale – spiega il sindaco Daniele Montebello – coinvolgerà l’ente pubblico, ma anche alcuni investitori privati. Quella di domani sarà la prima occasione di confronto pubblico su questa tematica, il primo incontro di una serie di appuntamenti che riprenderanno a settembre quando inizieremo ad affrontare gli aspetti più tecnici, con l’aiuto di progettisti e architetti. La ex Cava è oggi uno spazio dismesso che puntiamo a restituire alla comunità, convertito in qualcosa di bello e utile, in risposta a diverse esigenze".

Dovrà essere ridisegnata anche la viabilità sia interna che di accesso all’area, come già era stato ipotizzato anni fa pensando a una rotatoria sull’Aurelia oltre ai parceggi di pertinenza per le attività commerciali, uffici e spazi condivisi realizzati.

Massimo Merluzzi