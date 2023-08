Furto sventato a Arcola: Ladro sorpreso nel giardino

Tempo di ferie, purtroppo sono periodi in cui aumentano anche i vandalismi e i furti. Nel territorio di Arcola è stato segnalato un tentativo di furto fortunatamente andato a vuoto, in via Ameglia vecchia a Romito. E’ successo martedì sera intorno alle 22, quando una persona ha tentato di entrare in una proprietà privata nella frazione di Arcola. Il ladro è riuscito ad immettersi nel giardino dell’abitazione però è stato ripreso dalla videosorveglianza, Per questo è stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con tre pattuglie, e il delinquente si è messo a correre in direzione del fiume, non portando a segno il colpo. La settimana scorsa invece alcuni cittadini avevano denunciato vandalismi alle loro auto, sempre a Romito, si erano svegliati la mattina con un’amara sorpresa: erano state tagliate alcune gomme. Un altro episodio increscioso, purtroppo nella stessa frazione arcolana, due settimane fa, ai danni del cimitero dove imbrattatori avevano riempito di scritte con lo spray i muri del camposanto, agendo di notte.

C.G.