Rubano in casa mentre la famiglia sta cenando

Sarzana, 16 febbraio 2024 – Una cenetta tranquilla, ma con... i ladri in casa. La famiglia non si è accorta di nulla e mentre stavano tranquillamente consumando la cena in cucina a poche stanze di distanza i soliti ignoti hanno messo sottosopra la camera da letto rubando alcuni preziosi e soldi.

Un vero rischio per i malviventi che hanno scelto per rubare l’abitazione di un appartenente alle forze dell’ordine e che, in caso di minimo sospetto, avrebbe saputo agire con la dovuta freddezza di fronte al pericolo. Invece nessuno in casa ha sentito il seppur minimo rumore, forse confusi e comunque tranquilli tra le chiacchiere a tavola e la televisione accesa, mentre con grande freddezza i ladri hanno portato a termine l’incursione.

L’incubo dei ladri continua a accompagnare le serate in Val di Magra e proprio per far fronte comune giovedì 29 febbraio verrà presentato il progetto ’Controllo del vicinato’ a Santo Stefano Magra.

A spiegare come comportarsi in caso di pericolo creando una rete tra cittadini e le forze dell’ordine, utilizzando nel modo giusto i social e una chat dedicata, sarà presente Michele Giorgi referente dell’associazione controllo del vicinato per la Liguria e Toscana. L’incontro è in programma al circolo Arci di piazza Garibaldi a Santo Stefano Magra con inizio alle 20.30.