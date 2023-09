Fuochi annullati all'ultimo minuto a Luni: Mancano le condizioni di sicurezza

Tutti in attesa ma dei fuochi d’artificio neppure l’ombra. Neanche un botto, un petardo colorato a illuminare il cielo di Ortonovo per festeggiare come tradizione la Madonna del Mirteto. La delusione delle centinaia di persone presenti nel borgo per la processione e l’apertura delle bancarelle è stata evidente quando all’ora indicata dall’organizzazione della Pro Loco lo spettacolo pirotecnico non è partito. Lo show è stato annullato per mancanza di condizioni di sicurezza. Lo hanno stabilito i tecnici della ditta di Genova incaricata dello spettacolo che dopo il sopralluogo nel pomeriggio nella zona solitamente utilizzata per lo "sparo" hanno riscontrato le condizioni pericolose di un uliveto incolto. Lo spazio è privato quindi nè il Comune, che ha messo comunque a disposizione la squadra antincendio , né la Pro Loco hanno potuto intervenire.