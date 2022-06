Omicidi di Sarzana, i funerali di Camilla: "Non meritavi questo mondo orrendo"

Per approfondire :

Sarzana, 20 giugno 2022 - «Ci hai lasciato troppo presto, in un modo orrendo e che non ti meritavi. E per questo chiederemo giustizia».

Bedini fa scena muta davanti al giudice

Una delle amiche del transessuale Camilla, all'anagrafe Carlo Bertolotti, legge in chiesa alcune parole, per ricordalra. Si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Ceparana i funerali della seconda vittima degli omicidi di due settimane fa nella zona di Marinella di Sarzana (La Spezia). Alle esequie erano presenti i familiari della parrucchiera, gli amici, ma anche il sindaco e il vicesindaco del comune di Bolano.

Camilla, 43 anni, era nata a Ceparana. Nel cimitero locale riposerà accanto ai propri cari. «Eri una persona solare, gentile, molto disponibile ad aiutare il prossimo senza ricevere niente in cambio - è stato detto in chiesa - Ora riposa in pace».