Fuga rocambolesca a Marinella Sfugge a un posto di blocco Sperona la volante: arrestato

Un arresto non certo semplice quello che gli agenti del commissariato di Polizia di Sarzana sono riusciti a portare a termine l’altra notte durante un servizio antidrogra programmato insieme all’unità cinofila della Questura di Genova che ha utilizzato il fiuto del cane Costantin. Gli agenti della squadra anticrimine hanno arrestato Ismail Elhamzaoui che dovrà rispondere oltre che del possesso di droga anche dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ma anche danneggiamento.

L’uomo infatti per fuggire al posto di blocco ha speronato l’automobile della polizia e proseguendo la sua folle corsa in retromarcia è finito sotto il portico di una palazzina provocando altri danni. La notte movimentata ha avuto come teatro il quartiere di Luni Mare. Poco dopo la mezzanotte gli agenti hanno notato un sospetto movimento di una autovettura Toyota con a bordo due cittadini stranieri a cui spesso venivano viste avvicinarsi in maniera furtiva altre autovetture. Per riuscire a fermare la vettura sospetta sono state chiuse via Brodolini e Ugo La Malfa con i posti di blocco. Al transito del mezzo è scattato l’alt e contemporaneamente alle spalle è arrivata un’altra auto della polizia nel tentativo di evitarne la fuga. Ma il marocchino ha inserito la retromarcia ed ha puntato dritto contro il mezzo di servizio fuggendo in retromarcia. Ma la corsa è finita sotto al porticato di una palazzina in via La Malfa. L’uomo ha cercato di scappare a piedi ma è stato bloccato dagli operatori che sono stati colpiti a calci e pugni. Al termine della "lotta" il marocchino alla guida è stato perquisito e trovato in possesso di un quantitativo di cocaina e hashish quindi trasferito in carcere alla Spezia. Sempre gli agenti della Polizia di Stato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Genova hanno rintracciato un extracomunitario in un casolare abbandonato nella tenuta di Marinella. L’uomo, 31 anni, è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Sarzana per l’dentificazione ed è risultato irregolare sul territorio. All’interno di un casolare inoltre i poliziotti hanno rinvenuto anche 2.2 grammi di hashish. Nel corso della mattinata sono stati effettuati anche controlli a diverse vetture.

Massimo Merluzzi