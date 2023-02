Fresonara, scade domani lo stop all’antenna

Lo stop ai lavori sull’impianto dell’antenna di 18 metri a Fresonara scadrà domani. Il cantiere potrebbe riaprire nella stessa mattinata oppure il Comune di Arcola potrebbe riuscire a ‘spuntare’ ancora qualche giorno di fermo nell’attesa dell’interlocuzione con le maestranze di Iliad. Solo domani gli abitanti sapranno cosa succederà. Mentre la questione ha portato a diversi confronti, sit in e presidi, gli incartamenti spiegano com’è andato l’iter e soprattutto i contrastanti pareri dati dai tecnici: il parere negativo sull’impianto dato dall’ufficio paesaggistica del Comune e i pareri positivi della Soprintendenza e di Arpal Le motivazioni per il no all’antenna da palazzo civico si leggono nella documentazione: "Considerata l’area collinare, caratterizzata da costruzioni stile villino e schiere plurifamiliari e case in linea di valore storico testimoniale lungo la via Sommovigo l’installazione di un’antenna in area verde di destinazione agricola pare in contrasto con la tutela dei valori paesistico ambientali. Ogni modifica può essere pregiudizievole dei valori ambientale dell’area".

Quindi l’ufficio paesaggistica del Comune di Arcola considerava non conforme con il paesaggio un impianto di telefonia. Le emissioni invece non sono preoccupanti, è lo step successivo di Arpal ad ottobre del 2021 che nella relazione spiega che valutate le previsioni di campi elettromagnetici, ad installazione avvenuta saranno rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Quindi c’è il parere della Soprintendenza, favorevole, e risalente al 23 febbraio dello scorso anno. Un differente punto di vista sulla valutazione del tessuto ambientale e estetico: "Dall’esame della documentazione risulta che l’intervento si inserirebbe in un contesto di versante in cui ricorrono prevalentemente edifici di realizzazione recente e privi di caratteri estetici storici e tradizionali, le opere a progetto non recano pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati". Non venga però ridotta la componente arborea, è la nota della Soprintendenza, e vengano poste delle siepi sempreverdi lungo il perimetro di intervento.

Successivamente il Comune di Arcola non ha potuto fare altro che chiudere la pratica e concedere il permesso a costruire. Ora si è aggiunto un giudizio negativo che non è tecnico, quello della popolazione che dice no.

Cristina Guala