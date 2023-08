Fresonara "Iliad non può procedere con i lavori per l’antenna"

"Iliad non può procedere con i lavori". Lo assicura la giunta comunale di Arcola in relazione all’antenna a Fresonara, nonostante la sentenza del Tar. Da sei mesi il cantiere per l’installazione di un pennone di 18 metri nel mezzo delle case del quartiere di Fresonara è nelle mani dei giudici. Dopo sit in e proteste, tentativi di accordi per spostare altrove l’antenna di ricezione telefonica, andati a vuoto, Comune e Iliad si sono affidati al Tar. I giudici con una sentenza del 14 agosto hanno sbloccato il provvedimento avanzato dal Comune di Arcola che ha ‘stoppato’ i lavori, per lungaggine temporale, ma la giunta comunale arcolana rassicura gli abitanti che questo non porterà alla ripresa del cantiere.

"L’ordinanza di sospensiva del Tar Liguria – dichiara la giunta – ha inquadrato una situazione che, a oggi, è totalmente cambiata. Il Comune, come peraltro richiesto dallo stesso Tar, ha infatti chiuso il procedimento, dichiarando l’inefficacia della Scia presentata da Iliad". In pratica si riparte da zero. La società se lo riterrà di interesse dovrà attivare una nuova impugnativa, nel frattempo non può procedere nell’esecuzione dei lavori. "Occorre evidenziare che come rilevato dal Tar, le argomentazioni che hanno indotto il Comune ad avviare il procedimento per la dichiarazione di inefficacia della Scia – conclude la giunta – non risultano essere prive di fondamento giuridico e l’amministrazione confida di dimostrare al giudice la legittimità del suo operato". Gli abitanti intanto sono attenti a quanto succede e si dichiarano intenzionati a ostacolare l’installazione anche per motivi di pericolosità. Il terreno sul quale sono stati eseguiti i primi lavori per la posa dell’antenna, sostengono i residenti, è franoso, e lo scavo peggiorerebbe la situazione, soprattutto con l’arrivo delle piogge.

Cristina Guala