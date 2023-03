Fresatrice all’Agrario acquistata col premio

Un investimento per il futuro della scuola sarzanese. Gli studenti dell’istituto "Parentucelli Arzelà" a indirizzo agrario hanno infatti utilizzato il premio in denaro vinto recentemente al concorso dal titolo "From Farm to Fork… To Future" organizzato dall’Università di Pisa per sensibilizzare, attraverso un fumetto educativo, i temi dell’agricoltura sostenibile, acquistando una trinciatrice per bonificare i terreni dal costo di 2 mila euro. Un attrezzo che va quindi a rinforzare il parco mezzi dell’istituto superiore cittadino aggiungendosi al trattore e alle attrezzature ricevute in dono da alcuni contadini e allevatori. Ieri mattina è stato consegnato l’attrezzo acquistato dalla ditta Nuova Autosar e per l’occasione la scuola ha voluto invitare anche l’Università di Pisa ideatrice del concorso vinto dall’istituto scolastico. Era presente per l’Ateneo pisano Lucia Guidi presidente del corso di Scienze Agrarie che ha incontrato il professor Massimo Caleo e i colleghi Davide Giovanelli e Riccardo Simonelli oltre al dirigente scolastico Generoso Cardinale. Il concorso, di cui era titolare Il Dipartimento di Scienze agrarie, rientrava nell’ambito dei Pot 10 dell’Università di Pisa, vale a dire i Piani di Orientamento e Tutorato, riservati alle classi quarte e quinte e allascuola vincitrice sono andati 2 mila euro. Investiti nell’acquisto di un macchinario utilissimo per un settore dell’istituto che sta crescendo abbinndo con successo l’impegno in aula a quello tecnico in aziende e nell’area agricola a utilizzo della scuola.