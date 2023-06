Francesco Nuti e quelle estati passate a Fiumaretta

Alla fine degli anni Ottanta l’estate di Francesco Nuti (nella foto) era sulla spiaggia di Fiumaretta. La località turistica del Comune di Ameglia molto frequentata dai toscani e in particolare dai pratesi ha ospitato spesso anche il fratello dell’attore. Il ritiro di Nuti, scomparso ieri a Roma, era lo stabilimento Arcobaleno dove era possibile avvicinarlo per scambiare un saluto, sempre disponibile e sorridente. Al tempo non era ancora neppure immaginata la moda dei selfie e la richiesta di qualche autografo oppure una tradizionale fotografia era sempre corrisposta con un sorriso. E poi le sfide a calcio. Invitarlo a giocare a pallone nel campetto della frazione, dove adesso è stato realizzato un parcheggio, era un semplice ma gradito invito mai rifiutato. Francesco Nuti oltre a essere un ottimo giocatore di biliardo se la cavava bene anche con i piedi e a ogni passaggio sbagliato (altrui) la sua toscanità usciva. Accompagnata però sempre da un sorriso. Lo conoscevano tutti a Fiumaretta e la sua presenza, da attore già molto famoso, è stata comunque oltre che molto gradita sempre rispettata con grande discrezione.

m.m.