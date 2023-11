Frana di via Ghigliolo. Arrivano 325mila euro

Dopo 14 anni di attesa la frana di via Ghigliolo ha trovato oltre al progetto esecutivo anche il finanziamento. E’ infatti arrivato il via libera da Regione Liguria al contributo di 325 mila euro necessario per sistemare la frana che ha piegato un lato di via Ghigliolo Alto nella parte che dal quartiere di Bradia sale verso la zona della Fortezza di Sarzanello. Il crollo è stata una conseguenza dell’ondata di maltempo che nel 2009 ha colpito la città di Sarzana causando diverse frane alcune delle quali, come nel caso di via Ghigliolo, rimaste transennate e ormai sommerse dalla vegetazione in attesa di interventi. Il progetto esecutivo era stato approvato dal Comune di Sarzana a febbraio inserendolo nella programmazione regionale relativo alle operazioni di ripristino dopo il dissesto idrogeologico.

La Regione, attraverso l’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, ha comunicato all’ente sarzanese la concessione dei 325 mila euro necessari per ripristinare la frana di via Ghigliolo Alto. La somma sarà a disposizione a partire dai primi mesi del 2024. A sbloccare la richiesta è stato l’accordo siglato tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Liguria che prevede tra le opere previste i lavori di contenimento del dissesto idrogeologico sul versante sarzanese.

"Per affrontare criticità alcune delle quali ferme da decenni - ha spiegato la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli - è necessario seguire un percorso amministrativo serio e credibile, come quelli che abbiamo costruito con determinazione negli ultimi anni per realizzare varie opere pubbliche. L’affidamento di progettazioni definitive ed esecutive per poi andare alla ricerca di finanziamenti esterni è la strada che abbiamo scelto anche per il ripristino della frana di via Ghigliolo Alto, come per tanti altri interventi di difesa del suolo".

m.m.