Con l’approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo per il ripristino della frana di via Falcinello, fenomeno che si era verificato a seguito delle forti piogge del settembre 2021,prosegue il lavoro di mantenimento e ripristino del territorio comunale portato avanti dall’amministrazione Ponzanelli. Dopo aver provveduto a mettere in sicurezza alcune frane risalenti a più 10 anni fa, che insistevano sulla stessa frazione, nel novembre 2021, gli uffici comunali avevano affidato all’Itec engineering l’incarico professionale per la progettazione relativa all’intervento necessario. La società, aveva successivamente presentato un progetto esecutivo dell’importo complessivo di 184mila euro. Progetto che, con determina 44 dell’area tecnica dell’ente è stato quindi approvato, rendendo in questo modo possibile aprire la fase della ricerca dei finanziamenti necessari per poter affidare e eseguire i lavori. "Solo con un percorso amministrativo serio e credibile si possono affrontare le criticità del territorio – ha dichiarato il sindaco Cristina PonzanellI –. Progettazioni definitive ed esecutive e, con queste, ricerca di finanziamenti esterni".

Elena Sacchelli