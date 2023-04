Forze politiche di maggioranza contro l’antenna

Un documento congiunto tra Pd, Italia Viva, Rifondazione e Partito socialista di Arcola dice no all’installazione dell’antenna di Fresonara. Lo firmano Stefano Sgorbini dei Dem, Giorgio Brero socialista, Gianluca Tinfena di Italia Viva e Salvatore Romeo di Rifondazione. Da un lato contestano l’atteggiamento della compagnia telefonica Iliad che ha rifiutato al momento siti alternativi a Fresonara per la posa dell’impianto da 18 metri; dall’altro sostengono la battaglia condotta dai cittadini anche alla luce delle ‘incongruenze’ edificatorie rilevate dal Comune. "C’e’ un limite che si chiama rispetto della sicurezza dei cittadini e del territorio. Il fatto che l’amministrazione abbia individuato nel riesame della pratica durante la sospensione dei lavori, una dichiarazione di inizio attività resa dalla ditta in spregio al vincolo idrogeologico che insiste sull’area – scrivono – e rilevati tutti i limiti logistici che presenta la viabilità di accesso ai mezzi pesanti nella fase di cantiere e di successiva manutenzione degli impianti, che mettono a rischio il versante e le case che circondano il manufatto progettato, sono motivi più che sufficienti per revocare in autotela i permessi rilasciati". Preoccupazioni serie, sottolineano gli esponenti politici, che si sommano a quanto dichiarato in fase istruttoria dal responsabile comunale del paesaggio: il Comune circa un anno fa si era espresso negativamente sul pilone, in palese contrasto con il successivo assenso della Soprintendenza: "Un palo di 18 metri di altezza alterando lo stato dei luoghi – era il parere degli uffici – può addurre modificazioni di irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate , vanificando le finalità e gli effetti del Piano territoriale paesistico". Le forze politiche di maggioranza dichiarano quindi sostegno alla battaglia condotta dai cittadini di Fresonara e invitano l’amministrazione a dare seguito amministrativo alle obiezioni procedurali e a dotarsi nel più breve tempo possibile del nuovo piano delle antenne finanziato a bilancio con l’obiettivo di bloccare definitivamente la costruzione di antenne nei pressi dei centri abitati e dei siti ad alto valore paesistico.

Cristina Guala