Forzano la porta dell’ex asilo Denunciati due giovani carraresi

Hanno forzato la porta della scuola dell’infanzia ’Mino Bianchi’ di Olmarello ma sono stati visti da un passante che ha allertato i carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno fermato i due ragazzi, che avevano tentato la fuga a piedi, portandoli in caserma. Il movimentato fuori programma è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nella struttura al confine tra i territori di Castelnuovo e Luni già in passato teatro di incursioni e atti di vandalismo. I due giovani, maggiorenni residenti a Carrara, sono stati notati mentre forzavano la porta di ingresso e così è scattata la richiesta di intervento. I militari sono piombati nella scuola dismessa e i ragazzi hanno provato a scappare ma sono stati raggiunti e portati in caserma per la denuncia.