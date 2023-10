Un viaggio unico tra castelli e fortezze: così il progetto diventa rete

Sarzana, 28 ottobre 2023 – Raccontare, valorizzare e promuovere i castelli del territorio partendo da Sarzana e dalle sue due splendide fortezze. È questo l’obiettivo con cui la cooperativa Earth, che da oltre vent’anni gestisce la Fortezza di Sarzanello e da qualche anno si occupa anche della Fortezza Firmafede ha deciso – dopo avere ottenuto il parere favorevole del Comune di Sarzana e di tutti gli altri enti coinvolti – di partecipare al bando Ecosistemi culturali promosso da Cassa Depositi e Prestiti.

Un bando che mira a promuovere progetti capaci di arricchire il patrimonio artistico e paesaggistico di territori dove l’offerta è carente, promuovendo la creazione di ecosistemi culturali resilienti e sostenibili in comuni con meno di centomila abitanti e in zone rurali.

Castelli e destini: questo il progetto che è stato direttamente seguito e sviluppato da Sabrina Vitali, responsabile dei progetti e del fundrising della cooperativa Earth, che potrebbe prendere piede a partire dal prossimo anno. Un progetto ambizioso che dovrebbe svilupparsi a cavallo tra due regioni, la Liguria e la Toscana, estendersi in un territorio di circa 600 km quadrati e coinvolgere ben quattro comuni sulla base della presenza fiorentina e medicea all’interno delle loro fortificazioni.

"Abbiamo pensato di collegare il castello del Piagnaro (Pontremoli) – ha spiegato Sabrina Vitali - il castello di Lusuolo a Mulazzo, la Fortezza della Brunella ad Aulla e le due fortezze sarzanesi per creare un percorso univoco che analizzi e valorizzi cinque strutture fortificate che sono interconnesse per via della presenza fiorentina e Medicea".

Tutte le fortificazioni individuate - che se il progetto dovesse concretizzarsi sarebbero collegate in un unico tour da svolgersi in più giornate - che vanno dal tredicesimo al diciassettesimo secolo, quindi dalla difesa piombante sino alla transizione. Dei gioielli di rara bellezza a cavallo tra Sarzana e la Lunigiana che hanno al loro interno dei veri e propri musei che sarebbe doveroso promuovere adeguatamente e valorizzare.

Prevista nel progetto anche la creazione di piattaforme digitali, di un visual storytelling che riproduca in forma multimediale immagini animate e di una web app. "L’applicazione pensata per dispositivi digitali connetterà tutti i cinque castelli con nozioni informative e esplicative – ha proseguito la responsabile dei progetti della cooperativa Earth – ed è pensata per consentire l’accesso in forma digitale di quei luoghi presenti all’interno delle fortificazioni che, per conformazione strutturale, sono difficilmente accessibili a persone con disabilità". Il bando promosso da Cassa Depositi e Prestiti ha messo a disposizione 500 mila euro per finanziare un totale di cinque progetti. Non resta quindi che aspettare la fine dell’anno per sapere se Castelli e destini verrà selezionato tra i progetti vincitori e potrà quindi ottenere un finanziamento pari a 100 mila euro che consentirebbe di incrementare un turismo consapevole a Sarzana e in Lunigiana.