Forestali scoprono una discarica

Una discarica di rifiuti tra i quali vivono da tempo animali da cortile. Centinaia, tra galline, tacchini, capre e anatre sono state trovate comunque in buona salute, rifornite di cibo e acqua e perfino di zone adibite a riparo dalla pioggia oppure contro il sole dell’estate. Insomma tanta cura per gli animali nonostante quasi 100 metri cubi di rifiuti che il proprietario dell’area di campagna a Cafaggio aveva accumulato nel tempo: è stato denunciato dai militari. La discarica è stata scoperta dai carabinieri forestali, in collaborazione con i veterinari di Asl 5 e il personale del Comune di Ameglia composto da dipendenti dell’ufficio tecnico e polizia municipale. Nel terreno sono state ritrovate apparecchiature elettriche, parti di ripetitori per telecomunicazioni, batterie, vecchie macchine agricole, barattoli di vernici e motori. Sono state trovate sette strutture in lamiera e legno, e alcune roulotte. È scattata la denuncia per la gestione dei rifiuti non autorizzata; per le violazioni sulla detenzione di animali procederà l’Asl e sugli abusi edilizi è in corso invece l’accertamento del Comune.