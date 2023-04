Fontanazza, asta conclusa Venduto per 90 mila euro un pezzo di storia del borgo

Vale 90 mila euro una pagina di storia di Vezzano, tanto è stata la proposta economica di una società immobiliare vezzanese che nella terza asta avvenuta proprio pochi giorni fa a Genova, si è aggiudicata – del resto è stata l’unica offerta – il complesso della Fontanazza di via Verdi. Un compendio immobiliare di pregiato valore storico e affettivo, ma, come espresso nelle note descrittive, in stato di manutenzione scadente, composto da dieci appartamenti dismessi e ridotti a ‘rudere’ di metratura consistente, il più piccolo di 56 metri quadrati, oltre a 600 metri quadrati di terreni e sei tra locali e stabili adibiti a magazzini, anche questi di ampiezza rilevante, compreso il caratteristico teatro ottagonale.

Le aste precedenti non erano andate a buon fine: la prima fu il 12 marzo 2021, prezzo base 222 mila euro. Poi il 13 luglio dell’anno scorso, prezzo base 213.750 euro e offerta minima 160 mila. Terza il 16 novembre, prezzo base 160.313 e offerta minima 120 mila euro, e l’ultima il 18 aprile scorso con prezzo base di 120.235 euro e offerta minima 90.176 euro, prezzo di effettivo acquisto.

Una storia lunga e dolorosa per la gente di Vezzano, iniziata con un passato glorioso della tenuta signorile, finita in un fallimento della società ittica Giolfo e Calcagno, con la decadenza di tutto il complesso, fino al crollo avvenuto un anno fa di una palazzina. Crollo che comportò la demolizione anche dello stabile adiacente per questioni di sicurezza. Poi fu un rincorrersi di voci, la cordata paesana, supportata dalla pagina social Vezzano ligure nel cuore, che del teatro ne ha fatto l’immagine di copertina, per salvare il teatro ottagonale per la sua caratteristica strutturale eccezionale.

La speranza che il Comune di Vezzano potesse partecipare all’asta, ma è vero che è stato basso il costo di aggiudicazione, ma il recupero del complesso nella sua totalità è stato valutato a sei milioni di euro. Inoltre il peso non indifferente dei vincoli relativi ai fabbricati storici, per cui restaurabili ma solo mantenendoli nella loro struttura originaria, ha fatto desistere l’amministrazione comunale dal partecipare, anche se una porta potrebbe essere ancora aperta.

Lo ha fatto capire il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni: "Siamo certamente disponibili a mettere a disposizione i nostri uffici per i percorsi burocratici e valutare eventuali opportunità". La cifra poteva infatti essere appetibile, ma per il Comune una spesa in prospettiva eccessiva e non ripartibile, infatti l’asta non era a lotti, ma complessiva di tutta l’area, stabili, terreni e magazzini. Adesso il Comune di Vezzano potrebbe sempre decidere in futuro di trattare con il nuovo acquirente per l’acquisto di una o qualche struttura nella tenuta o comunque mantenere un occhio vigile sul domani di un bene tanto amato dalla comunità.

Cristina Guala