La Fontanazza va all’asta: 5 edifici e terreno. L’offerta base fissata a soli 120 mila euro

Vezzano (La Spezia), 12 aprile 2023 - Andrà all’asta al tribunale di Genova martedì 18 la Fontanazza, l’ex complesso residenziale che un tempo era il salotto buono di Vezzano in via Verdi. Si chiude un capitolo, in realtà chiuso e aperto un sacco di volte, una pagina di storia piena di speranze, un luogo del cuore per gli abitanti del territorio. Quale sarà il futuro del complesso che un tempo era il fiore all’occhiello del capoluogo, lo si vedrà. In tanti nel corso del tempo hanno detto la loro, ma per ogni idea ci si è sempre dovuti scontrare con assenza di risorse e con il fallimento della società proprietaria la Giolfo e Calcagno.

Nel corso del tempo ognuno vi ha dipinto il proprio quadro. Chi voleva diventasse un complesso con una piazza con fontane, uffici o anche appartamenti, chi ne immaginava una spazzata generale delle strutture e un’unica spianata con un parcheggio ma la vicenda è rimasta quasi dormiente per molto tempo. Fino ad un evento che ne ha rimesso in gioco il futuro. Sono passati due anni, era il 14 aprile del 2021, quando di notte in paese sentirono come un boato, per molti un temporale, ma nei fatti era stata il fulmineo crollo della palazzina su via Verdi, seguita dall’abbattimento, ragionato, di un secondo edificio confinante e ritenuto troppo pericoloso. Ad oggi nell’area restano cinque edifici e il terreno, c’è anche il teatro ottagonale, una punta di diamante, che al momento segue le orme degli altri stabili.

Martedì 18 è fissata la vendita del compendio in un unico lotto, si tratta di cinque edifici e di terreni adiacenti. La base d’asta è di 120 mila 235 euro, con rialzo minimo di 5 mila euro, il curatore è Paolo Macchi.

I documenti ufficiali della vendita (avviso di vendita, ordinanza di vendita, perizia di stima ed eventuali altri allegati), ogni informazione sulle modalità di partecipazione all’asta e di visita del bene in vendita sono consultabili sui siti web astegiudiziarie.it, astetelematiche.it e reteaste.it. Inoltre sul sito web del Tribunale di Genova tribunale.genova.giustizia.it (inserendo nei rispettivi motori di ricerca il codice asta 4195128). Il termine per la presentazione delle offerte è lunedì 17 aprile. Solo dopo si vedrà se c’è stato un interesse in merito.

Cristina Guala