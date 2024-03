Fondi per pulizia e ripascimenti. Manca Sarzana

In arrivo da Regione Liguria oltre 2,5 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei comuni costieri. Sono ben 60 i comuni che riceveranno i fondi destinati al ripascimento per un totale di 1 milione e 800 mila euro,13 quelli che otterranno un contributo per incrementare la sicurezza degli arenili (288 mila euro) e 12 per migliorare l’accessibilità (148 mila euro). Ma è Ameglia l’unico comune della Val di Magra che potrà godere di questo finanziamento: avrà poco più di 58 mila euro. Nella lista dei comuni costieri dello spezzino beneficiari dei fondi regionali – tra cui compaiono Lerici che riceverà 29 mila euro, Portovenere (91 mila euro) e e Framura che ne otterrà 41 mila - manca Sarzana. Stando a quanto riferitoci dall’assessore al demanio Luca Ponzanelli sembra che l’assenza sia dovuta alla mancata adozione da parte dell’ente del Piano di utilizzo demaniale, ancora in via di definizione. Ma la Regione, come spiegato due settimane fa dall’assessore alla difesa del suolo e alla protezione civile Giacomo Giampedrone "è pronta a sostenere i comuni di Sarzana e Ameglia per risolvere il problema dell’accumulo di legname sulle spiagge". Genova aveva infatti inviato una mail ai due comuni – Sarzana e Ameglia - con cui si richiedeva di trasmettere nel più breve tempo possibile una relazione che specifichi le necessità su questo fronte, con una stima dei quantitativi da rimuovere. "La nostra primaria necessità è quella di provvedere alla pulizia delle spiagge dal materiale legnoso arrivato a seguito degli eventi meteorologici di questo inverno – ha spiegato Luca Ponzanelli –.per questo stiamo provvedendo a un censimento e a inviare le richieste agli uffici dell’Assessore Giampedrone. Quanto agli altri temi, dobbiamo anzitutto dotarci del Pud che manca da tempo: vogliamo definirlo a breve".

Elena Sacchelli