Focus sulla salute con la mostra di pittura e poesia

Sarzana
CronacaFocus sulla salute con la mostra di pittura e poesia
25 set 2025
ELENA SACCHELLI
Cronaca
L’Aies di Ortonovo ha predisposto il regolamento di partecipazione al fine di garantire la buona riuscita della 3ª mostra di pittura e poesia in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre al centro sociale di Molicciara dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. La partecipazione all’iniziativa, intitolata “Dialoghi d’arte tra colline e mare”, è gratuita. Le opere pittoriche, a tema e tecniche libere, dovranno essere depositate direttamente al centro sociale di Molicciara giovedì 2 ottobre dalle 10.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. E’ ammessa una sola sola opera per artista, con formato fino ad un massimo di 50X60 cm e non verranno accettate copie di opere d’arte. Le opere verranno valutate e selezionate da commissione giudicante e resteranno di proprietà dell’artista. Chi fosse interessato a partecipare, è pregato, per una migliore organizzazione, di inviare la propria adesione tramite telefono al 348 3657783 o al 349 5360707 o via email a [email protected]. Per le poesie, i termini per partecipare sono scaduti il 16 settembre e le liriche sono già state consegnate alla commissione giudicante.

Alle 18 di domenica 5 ottobre verranno premiate le prime tre opere pittoriche e le prime tre poesie scelte dalle giurie di esperti. Per le tre poesie scelte, si prevede la lettura al pubblico presente. Al termine delle premiazioni è previsto rinfresco a cura della Bdt di Luni e degli sponsor.

